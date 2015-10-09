"Ливерпуль" сделал первый серьёзный шаг к приобретению полузащитника "Монако" Ламина Камара, сообщают Vesti.kz.
Мерсисайдский клуб направил монегаскам официальное предложение по трансферу 22-летнего сенегальца. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.
По информации источника, английский клуб продолжительное время следил за выступлениями Камара и в итоге решил перейти к конкретным действиям. Сообщается, что "Ливерпуль" предложил "Монако" 70 миллионов евро за футболиста, которого рассматривает в качестве главной трансферной цели.
🚨 #ASMonaco Having tracked AS Monaco's 22-year-old Senegalese midfielder Lamine Camara for months, Liverpool have tabled a massive €70 million bid to land their top target! ⭐ Following the deadline-day collapse of his proposed summer move to Arsenal, Manchester United and Chelsea, the Reds have made strong progress in talks with the player's representatives and are close to reaching an agreement on personal terms.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 21, 2026
Кроме того, мерсисайдцы уже близки к достижению договорённости с самим игроком по условиям личного контракта.
В текущем сезоне Камара провёл 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и записал на свой счёт одну результативную передачу.
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