Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 19:30
 

"Ливерпуль" готов предложить 180 млн евро за лидера "Реала"

  Комментарии

Поделиться
"Ливерпуль" готов предложить 180 млн евро за лидера "Реала" ©instagram.com/realmadrid

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Джуду Беллингему и готов предложить за игрока 180 млн евро. 

Поделиться

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Джуду Беллингему и готов предложить за игрока 180 млн евро. 

По информации журналиста Экрема Конура, английский клуб уже установил предварительные контакты с руководством "сливочных". В "Ливерпуле" убеждены в необходимости приобретения нового лидера полузащиты, способного определять игру команды в центре поля на долгосрочную перспективу.

Отмечается, что первоначальный запрос мерсисайдцев был отклонён. Президент "Реала" Флорентино Перес и руководство клуба категорически исключают возможность продажи Беллингема, считая, что найти ему равноценную замену невозможно.

Джуд Беллингем перешёл в мадридский клуб летом 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 22 матча во всех турнирах, забив пять мячей и отдав четыре результативные передачи. Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2029 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   Финал, мужчины
12 января 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал М
Проголосовало 1321 человек

Реклама

Живи спортом!