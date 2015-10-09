"Ливерпуль" готов предложить 180 млн евро за лидера "Реала"

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Джуду Беллингему и готов предложить за игрока 180 млн евро.

По информации журналиста Экрема Конура, английский клуб уже установил предварительные контакты с руководством "сливочных". В "Ливерпуле" убеждены в необходимости приобретения нового лидера полузащиты, способного определять игру команды в центре поля на долгосрочную перспективу.

Отмечается, что первоначальный запрос мерсисайдцев был отклонён. Президент "Реала" Флорентино Перес и руководство клуба категорически исключают возможность продажи Беллингема, считая, что найти ему равноценную замену невозможно.

Джуд Беллингем перешёл в мадридский клуб летом 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 22 матча во всех турнирах, забив пять мячей и отдав четыре результативные передачи. Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2029 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!