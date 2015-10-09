Англия
4 апреля 09:26
 

"Ливерпуль" готов отдать 80 миллионов евро за лидера "Барселоны"

"Ливерпуль" готов отдать 80 миллионов евро за лидера "Барселоны"

Правый защитник "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. 

По информации Mundo Deportivo интерес к французскому футболисту проявляют сразу несколько топ-клубов АПЛ — "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси". Особенно активны мерсисайдцы, которые хотят усилить оборону более надёжным игроком, учитывая атакующий стиль Жереми Фримпонга. "Ливерпуль" готов предложить за Кунде около 80 млн евро.

В самой "Барселоне" высоко ценят 27-летнего защитника и предпочли бы сохранить его, однако в клубе осознают, что при серьёзном финансовом предложении удержать игрока будет непросто.


В случае продажи каталонцы планируют инвестировать вырученные средства в усиление состава. Среди приоритетных целей называются форвард "Атлетико" Хулиан Альварес и защитник "Интера" Алессандро Бастони. В качестве возможной замены Кунде рассматриваются продление контракта с Жоау Канселу или трансфер защитника "Ювентуса" Андреа Камбьязо.

Кунде перешёл в "Барселону" летом 2022 года из "Севильи". В текущем сезоне он провёл 40 матчей, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

