Лидер "Манчестер Юнайтед" сделал заявление о камбэке Роналду

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался об одном из самых эмоциональных моментов в своей карьере.

Фернандеш признался, что возвращение его соотечественника Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" до сих пор стоит у него перед глазами и отметил, что португалец является для него примером для подражания

"Криштиану – для меня это очевидно. Он португалец, и все, кто родился в 2000 году или позже (я сам родился в 1994-м), равнялись на него. Он выиграл "Золотой мяч" в составе этого клуба, и это было чем-то по-настоящему особенным.

И ни один фанат никогда не забудет день, когда он вернулся, сыграл с "Ньюкаслом". Это незабываемый день. Он возвращается, забивает два гола и выглядит так, будто и не уходил. В тот день атмосфера на стадионе была безумной, наверное, лучшей в моей жизни.

Просто сам факт возвращения Роналду, то, что вокруг этого было создано, то, что он вышел на поле, то, как его представили, – от всего этого у меня до сих пор мурашки", – сказал капитан "Манчестер Юнайтед" в интервью, опубликованном на клубном сайте.