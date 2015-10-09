Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
4 апреля 08:40
 

  Комментарии

Поделиться
Лидер "Манчестер Юнайтед" сделал заявление о камбэке Роналду

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался об одном из самых эмоциональных моментов в своей карьере.

Поделиться

Фернандеш признался, что возвращение его соотечественника Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" до сих пор стоит у него перед глазами и отметил, что португалец является для него примером для подражания

"Криштиану – для меня это очевидно. Он португалец, и все, кто родился в 2000 году или позже (я сам родился в 1994-м), равнялись на него. Он выиграл "Золотой мяч" в составе этого клуба, и это было чем-то по-настоящему особенным.

И ни один фанат никогда не забудет день, когда он вернулся, сыграл с "Ньюкаслом". Это незабываемый день. Он возвращается, забивает два гола и выглядит так, будто и не уходил. В тот день атмосфера на стадионе была безумной, наверное, лучшей в моей жизни.

Просто сам факт возвращения Роналду, то, что вокруг этого было создано, то, что он вышел на поле, то, как его представили, – от всего этого у меня до сих пор мурашки", – сказал капитан "Манчестер Юнайтед" в интервью, опубликованном на клубном сайте.

Роналду выступал за МЮ в 2003—2009 годах, после чего перешел в "Реал". Оттуда в 2018 году он перебрался в "Ювентус", а в 2021-м вернулся в английский клуб, где выступал до 2022 года, после чего перешел в "Аль-Наср".

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 23:45   •   закончен
Интер
Интер
(Милан)
5:2
Рома
Рома
(Рим)
Кто победит в основное время?
Интер

64%

Ничья

15%

Рома

21%

Проголосовало 75 человек

Реклама

Живи спортом!