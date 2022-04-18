Лидер "Манчестер Юнайтед" попал в ДТП

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию, информирует "Чемпионат" со ссылкой на Manchester Evening News.

Согласно сведениям источника, португальская звезда стал участником ДТП на своем "Порше". В результате аварии никто не пострадал. Этот инцидент не помешает Фернандешу продолжить полноценную тренировочную деятельность в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года, куда перешел из "Спортинга" за 63 миллиона евро. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Бруну Фернандеш сыграл в 30 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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