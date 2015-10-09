Англия
Сегодня 08:40
 

Лидер "Ливерпуля" близок к переходу в "Ювентус"

Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразлии Алиссон Бекер может продолжить карьеру в Италии — интерес к нему проявляет "Ювентус".

Главный тренер туринцев Лучано Спаллетти намерен усилить вратарскую позицию. Ожидается, что нынешний голкипер команды Микеле Ди Грегорио покинет клуб по окончании сезона, и именно Алиссон рассматривается как его возможная замена.


33-летний бразилец уже имеет опыт выступлений в Серия A — ранее он защищал цвета "Ромы" на протяжении трёх сезонов. В последнее время его игровая практика в "Ливерпуле" сократилась из-за травм, и сейчас он восстанавливается после мышечного повреждения.

По информации La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" готов предложить Алиссону трёхлетний контракт, а переговоры между сторонами оцениваются как перспективные.

