Лэмпард назвал игрока, которого видел капитаном "Челси", но не смог его заполучить

Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что, будучи главным тренером клуба, хотел вернуть в команду полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, передает "Чемпионат".

"Хотел подписать Деклана Райса. Был уверен, что этот парень будет капитаном "Челси" следующие десять лет. В любом случае этого не произошло", - сказал Лэмпард.

Ранее отмечалось, что новый сезон 24-летний Райс проведет в составе лондонского "Арсенала". Его переход в стан "канониров" должен стать самым дорогим для игроков Великобритании. Называлась сумма сделки в районе 125 миллионов.

Райс - воспитанник "Челси", но уже более десяти лет находится в структуре "Вест Хэма". В минувшем сезоне он в составе сборной Англии принял участие на чемпионате мира, а с "молотобойцами" выиграл Лигу конференций. Его контракт с "Вест Хэмом" истекает летом 2024 года.

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