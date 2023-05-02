Лэмпард нашел виновного в провалах "Челси" в прошлом

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказал свое мнение относительно частой смены тренеров в клубе. Он попросил владельцев "Челси" прекратить культуру частых наймов и увольнений менеджеров. Лэмпард выразил уверенность в том, что подход Романа Абрамовича стоил ему трофеев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я всегда был частью команды, которая регулярно меняла тренеров. Оглядываясь назад, легко сказать, что я добился большого успеха. Я выиграл три чемпионства. Но должен был выиграть пять или шесть. Чувствую, что так могло быть, если бы у нас было больше постоянства, если бы мы могли двигаться в одном направлении. И я думаю, что так и следовало делать", - цитирует Лэмпарда Evening Standard.

Отметим, что Лэмпард завоевал 13 трофеев за время выступлений в "Челси". В их числе три победы в чемпионате Англии, четыре Кубка Англии, по два Кубка лиги и Суперкубка Англии. Также Лэмпард в составе "Челси" выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Добавим, что Роман Абрамович был владельцем "Челси" с 2003 по 2022 год.

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