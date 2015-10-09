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Англия
Вчера 23:50
 

Легенда "Манчестер Юнайтед" хочет вернуться на пост главного тренера

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Легенда "Манчестер Юнайтед" хочет вернуться на пост главного тренера ©instagram.com/manutd

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер признался, что не отказался бы от возможности вновь возглавить английский клуб.

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Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер признался, что не отказался бы от возможности вновь возглавить английский клуб.

53-летний норвежский специалист в настоящее время находится без работы и проживает в родном городе Кристиансунн. При этом он сохраняет тёплые отношения с манкунианцами и не исключает возвращения на тренерский мостик "красных дьяволов".

"Если Майкл Каррик будет успешно работать 10 лет, а затем решит уйти, и клуб спросит меня, могу ли я возглавить команду на два месяца, я, конечно, не откажусь. Я отдал этому клубу 18–19 лет, он стал частью моей семьи. Но сейчас я об этом не думаю", — цитирует Сульшера TV2.

Напомним, Сульшер возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 2018 по 2021 год. Под его руководством команда заняла второе место в АПЛ в сезоне-2020/21 и дошла до финала Лиги Европы.

После девяти туров нынешнего чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" располагается на 17-й строчке турнирной таблицы. Следующий матч команда проведёт 8 ноября на своём поле против "Астон Виллы".

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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Чемпионат Англии 2026/27   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 ноября 01:00   •   не начат
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
- : -
Эвертон
Эвертон
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Ньюкасл Юнайтед
Ничья
Эвертон
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