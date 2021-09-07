Криштиану Роналду приступил к тренировкам в "Манчестер Юнайтед"

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский футболист Криштиану Роналду провел встречу с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннаром Сульшером и приступил к тренировкам, передает РИА Новости.

Напомним, он перешел в английский клуб из туринского "Ювентуса" в августе, контракт с манкунианцами заключен по схеме "2+1".

Ранее "МЮ" объявил, что 36-летний португалец получил седьмой игровой номер. 3 сентября он прилетел в Манчестер и сразу отправился на карантин.

Сегодня же, 7 сентября, Роналду встретился с Сульшером, с которым он успел поиграть за "Манчестер" во время своего первого прихода в клуб. Также он познакомился с одноклубниками и присоединился к ним на тренировке.

Напомним, Роналду уже выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год и провел за него 292 матча, забив 118 голов. В ближайшем матче АПЛ клуб примет "Ньюкасл" 11 сентября.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!