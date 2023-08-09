Клуб АПЛ уволил тренера за три дня до старта сезона. Известны причины

"Вулверхэмптон" расторг контракт с главным тренером Хуленом Лопетеги, сообщает официальный сайт клуба. Испанец проработал во главе "волков" девять месяцев.

Лопетеги возглавил "Вулверхэмптон" в ноябре, когда команда находилась на предпоследнем месте в турнирной таблице. Под его руководством "волки" финишировали на 13-м месте, сохранив прописку в английской премьер-лиге.

В официальном заявлении "Вулверхэмптона" говорится, что клуб вел переговоры с Лопетеги на протяжении нескольких недель, но в конце концов стороны решили прекратить сотрудничество. Вместе с Хуленом уходят и все его помощники. Это Пабло Санс, Хуан Пейнадо, Оскар Каро, Эду Рубио, Борха Де Альба Алонсо и Даниэль Лопетеги.

По информации СМИ, 54-летний специалист имел напряженные отношения с руководством команды. В частности, для Лопетеги стало неприятным сюрпризом известие о проблемах "Вулверхэмптона" с соблюдением правил финансового фейр-плей. Опасения тренера подтвердились, потому что этим летом он не смог укрепить состав своей команды.

В первом туре нового сезона АПЛ "Вулверхэмптон" сыграет в гостях с "Манчестер Юнайтед". Матч пройдет 14 августа на "Олд Траффорд".

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