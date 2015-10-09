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Англия
Вчера 16:23
 

Клуб АПЛ пригрозил легенде "Ливерпуля" судом

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Клуб АПЛ пригрозил легенде "Ливерпуля" судом ©Depositphotos.com/[email protected]

Руководство "Астон Виллы" намерено обратиться в суд против бывшего футболиста сборной Англии, "Ливерпуля" и ныне футбольного эксперта Джейми Каррагера. Причиной стали резкие высказывания экс-защитника в адрес бирмингемского клуба, сообщают Vesti.kz.

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Руководство "Астон Виллы" намерено обратиться в суд против бывшего футболиста сборной Англии, "Ливерпуля" и ныне футбольного эксперта Джейми Каррагера. Причиной стали резкие высказывания экс-защитника в адрес бирмингемского клуба, сообщают Vesti.kz.

Владелец "Астон Виллы" Нассеф Савирис дал понять, что клуб не намерен оставлять ситуацию без внимания.

"Мы никому не позволим мешать нашему развитию в английском и европейском футболе", — заявил Савирис в комментарии Reuters.

Поводом для конфликта стали недавние слова Каррагера о возможном переходе главного тренера "Астон Виллы" Унаи Эмери в "Манчестер Юнайтед". Обсуждая эту перспективу, бывший защитник в грубой форме призвал болельщиков бирмингемцев замолчать, а также заявил, что их клуб никогда не достигнет уровня "Манчестер Юнайтед".

Позже Каррагер попытался сгладить ситуацию, объяснив, что его комментарии носили шуточный характер. Однако в "Астон Вилле", судя по всему, не оценили юмор эксперта.


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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
2 Арсенал 8 7 0 1 13-5 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Ливерпуль 8 4 3 1 11-8 15
6 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
8 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
9 Лидс Юнайтед 9 2 5 2 9-8 11
10 Ньюкасл Юнайтед 8 3 2 3 12-14 11
11 Астон Вилла 8 3 2 3 9-12 11
12 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
13 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
14 Тоттенхэм Хотспур 8 2 3 3 8-10 9
15 Ковентри Сити 9 3 0 6 9-16 9
16 Фулхэм 8 2 2 4 8-10 8
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 8 2 1 5 9-19 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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Чемпионат Испании 2026/27   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 ноября 01:00   •   не начат
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