Клуб АПЛ будет продан американскому миллиардеру

Российский бизнесмен Максим Демин в ближайшее время завершит сделку по продаже футбольного клуба "Борнмут" американскому миллиардеру Биллу Фоули, сообщает Sport24.

Отмечается, что сумма сделки составит 120 миллионов фунтов.

Демин стал совладельцем "Борнмута" в 2011 году совместно с Эдди Митчеллом, тогда команда выступала в третьем дивизионе Англии.

В текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) клуб занимает 13-е место с девятью очками после восьми матчей. Ближайшую игру в чемпионате "Борнмут" проведет на своем поле с "Лестером" 8 октября.

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