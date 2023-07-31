Jay-Z может купить футбольный клуб. Известна сумма

Американский рэп-исполнитель Jay-Z может возглавить группу инвесторов, готовых выкупить лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм", сообщает Goal.

Нынешний владелец "шпор" Джо Льюис предстал перед судом в США из-за обвинений в мошенничестве и торговле инсайдерской информацией. Это может заставить его продать клуб.

Jay-Z интересуется европейским футболом и рассматривает вариант с покупкой клуба АПЛ по примеру других американцев. При этом рэпер также является совладельцем клуба НБА "Бруклин Нетс". Отмечается, что сумма сделки по "Тоттенхэму" может составить два миллиарда фунтов.

Добавим, в прошлом Jay-Z называл себя фанатом "Арсенала" и даже проявлял интерес к тому, чтобы стать акционером злейшего врага "Тоттенхэма".

В минувшем розыгрыше АПЛ "Тоттенхэм" финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 60 очков, и в сезоне-2023/24 впервые за 14 лет не сыграет в еврокубках.

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