Исторический гол форварда "Тоттенхэма" принес победу над "Манчестер Сити" в АПЛ

"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" в 22-м туре чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 15-й минуте забил Харри Кейн. При этом хозяева поля доигрывали в меньшинстве из-за удаления Кристиана Ромеро на 87-й минуте.

Таким образом, "Манчестер Сити" не воспользовался осечкой "Арсенала" в выездной игре с "Эвертоном" (0:1) и не смог сократить отставание от первого места. "Горожане" (45) идут вторыми и на пять очков отстают от лидирующих "канониров" (50), а "Тоттенхэм" (39) располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

Между тем Кейн, по информации Opta Sports, стал третьим игроком в истории, забившим 200 голов в АПЛ, после Алана Ширера (260) и Уэйна Руни (208). Харри понадобилось 304 матча для достижения 200 голов - меньше, чем Ширеру (306) и Руни (462).

В следующем туре, 11 февраля, "Тоттенхэм" в гостях сыграет с "Лестером", а на следующий день "Манчестер Сити" на своем поле встретится с "Астон Виллой".

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