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Исторический гол форварда "Тоттенхэма" принес победу над "Манчестер Сити" в АПЛ

Исторический гол форварда "Тоттенхэма" принес победу над "Манчестер Сити" в АПЛ
©ФК "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" в 22-м туре чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 15-й минуте забил Харри Кейн. При этом хозяева поля доигрывали в меньшинстве из-за удаления Кристиана Ромеро на 87-й минуте.

Таким образом, "Манчестер Сити" не воспользовался осечкой "Арсенала" в выездной игре с "Эвертоном" (0:1) и не смог сократить отставание от первого места. "Горожане" (45) идут вторыми и на пять очков отстают от лидирующих "канониров" (50), а "Тоттенхэм" (39) располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

Между тем Кейн, по информации Opta Sports, стал третьим игроком в истории, забившим 200 голов в АПЛ, после Алана Ширера (260) и Уэйна Руни (208). Харри понадобилось 304 матча для достижения 200 голов - меньше, чем Ширеру (306) и Руни (462).

В следующем туре, 11 февраля, "Тоттенхэм" в гостях сыграет с "Лестером", а на следующий день "Манчестер Сити" на своем поле встретится с "Астон Виллой". 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2 Манчестер Сити 21 14 3 4 53-21 45
3 Манчестер Юнайтед 21 13 3 5 34-26 42
4 Ньюкасл Юнайтед 21 10 10 1 34-12 40
5 Тоттенхэм Хотспур 22 12 3 7 41-31 39
6 Брайтон энд Хов Альбион 20 10 4 6 38-27 34
7 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12 Кристал Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13 Ноттингем Форест 21 6 6 9 17-35 24
14 Лестер Сити 21 6 3 12 32-37 21
15 Вулверхэмптон Уондерерс 21 5 5 11 15-30 20
16 Вест Хэм Юнайтед 21 5 4 12 18-26 19
17 Лидс Юнайтед 20 4 6 10 26-34 18
18 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15

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Метки:
Тоттенхэм Манчестер Сити АПЛ Арсенал

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