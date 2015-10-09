"Интер" нацелен на полузащитника "Ливерпуля" и готов отдать игрока сборной Италии

"Интер" ведёт прямые переговоры с "Ливерпулем" по поводу аренды центрального полузащитника Кёртиса Джонса с опцией последующего выкупа.

По информации Фабрицио Романо, возможный переход 25-летнего футболиста в миланский клуб напрямую зависит от будущего Давиде Фраттези. В услугах полузащитника "Интера" заинтересован "Ноттингем Форест", и именно его потенциальный уход может открыть дорогу трансферу Джонса. В данный момент стороны обсуждают все возможные сценарии развития ситуации.

В текущем сезоне Кёртис Джонс принял участие в 29 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Давиде Фраттези, в свою очередь, сыграл 19 встреч во всех соревнованиях, записав на свой счёт три ассиста.

