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"Интер" договорился с "Челси" по Лукаку

"Интер" договорился с "Челси" по Лукаку
©Reuters
Новости спорта Футбол Англия
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Нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку возвращается в "Интер". Об этом сообщает журналист Бен Якобс в твиттере.

По информации источника, 29-летний форвард перейдет в миланский клуб на правах годичной аренды за 10 миллионов евро без учета бонусов.

При этом "Челси" пытался договориться с "Интером" об обмене игроков, но итальянский клуб отказался включать в сделку Шкриньяра, Бастони или Дюмфриса.

Лукаку перешел из "Интера" в "Челси" прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. Трансфер Transfermarkt оценил в 113 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за "Челси" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять голевых передач.

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Метки:
Интер Челси

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