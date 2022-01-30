Игрок "МЮ" избил свою девушку. Модель показала следы побоев

Модель Гарриет Робсон, девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мэйсона Гринвуда, обвинила партнера в насилии, сообщает "Чемпионат".

Девушка опубликовала фотографии в Instagram Stories, на которых запечатлены кровоподтеки на ее лице и синяки на руках и ногах.

"Для всех, кто хотел знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной", - написала Робсон.

Напомним, Гринвуд выступает за основную команду "Манчестер Юнайтед" с 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской премьер-лиги, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В составе манкунианцев форвард - финалист Лиги Европы сезона-2020/2021.

С 2020-го Гринвуд вызывается в сборную Англии.