Хусанову вынесли вердикт после победы "Манчестер Сити" в серии пенальти

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов узнал оценку за матч с "Брайтоном" в 1/8 финала Кубка лиги сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Манчестере, завершилось со счётом 2:2. Серию же пенальти точнее исполнили хозяева поля - 4:3.

Хусанов появился на поле на 76-й минуте и получил 6,9 балла от сайта Sofascore. Это третья по величине оценка среди игроков "Манчестер Сити", вышедших на замену. Самые высокие баллы заработали Жереми Доку (7,8) и Энцо Фернандес (7,2), а самые низкие - Райан Айт-Нури и Райан Макайду (по 6,6).

В нынешнем сезоне Хусанов провёл 11 матчей во всех клубных турнирах и заработал одно предупреждение. Цвета "горожан" он защищает с 2025 года, когда перешёл из французского "Ланса" за 40 миллионов евро.

В четвертьфинале Кубка лиги, который пройдёт 16 декабря, "Манчестер Сити" встретится с "Брэдфордом".

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