Холанд вошел в историю "Манчестер Сити"

Нападающий Эрлинг Холанд стал четвертым футболистом в истории "Манчестер Сити", признанным лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге, передает "Чемпионат".

Уже четвертый год подряд АПЛ признает лучшим футболиста "горожан". А сам клуб выигрывают чемпионат на протяжении последних трех сезонов.

До Холанда награду лучшему игроку сезона АПЛ получали защитники Венсан Компани (сезон-2011/12) и Рубен Диаш (2020/21), а также полузащитник Кевин Де Брейне (2019/20 и 2021/22).

Напомним, 22-летний Холанд провел 35 матчей в АПЛ в текущем сезоне, отметившись в них 36 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Норвежский форвард помог "Манчестер Сити" досрочно стать чемпионом Англии. Этот сезон был первым для Холанда в АПЛ.

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