Холанд назвал причину, почему его подписал "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд считает, что английский клуб приобрел его только с одной целью - выиграть Лигу чемпионов.

"Хотел бы выиграть в финале для болельщиков, конечно. Как я сказал, мы в одной игре от того, чтобы войти в историю, так что я бы хотел быть частью этого!

Все знают, что без меня "Манчестер Сити" выиграл все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым я пришел", – приводит слова Холанда Mail Sport.