Холанд назвал причину, почему его подписал "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд считает, что английский клуб приобрел его только с одной целью - выиграть Лигу чемпионов.
"Хотел бы выиграть в финале для болельщиков, конечно. Как я сказал, мы в одной игре от того, чтобы войти в историю, так что я бы хотел быть частью этого!
Все знают, что без меня "Манчестер Сити" выиграл все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым я пришел", – приводит слова Холанда Mail Sport.
В сезоне-2022/23 норвежец провел 52 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и девятью результативными передачами. В состав "горожан" он выиграл чемпионат и Кубок Англии.
Напомним, в финале Лиги чемпионов сыграют "Манчестер Сити" и миланский "Интер". Встреча состоится 10 июня.
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