Хет-трик игрока сборной Бразилии помог "Арсеналу" добыть победу в Кубке Англии

На стадионе "Фрэттон Парк" прошел матч третьего раунда Кубка Англии, в котором "Портсмут" принимал лондонский "Арсенал". Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Счёт в матче уже на третьей минуте открыл нападающий хозяев Колби Бишоп. Однако спустя пять минут полузащитник "Портсмута" Андре Доззелл отправил мяч в собственные ворота, восстановив равенство.

На 25-й минуте Габриэл Мартинелли вывел "Арсенал" вперёд. В концовке первого тайма, на 43-й минуте, бразильский вингер не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме Мартинелли оформил дубль на 51-й минуте, а на 72-й минуте забил третий мяч, записав на свой счёт хет-трик.

По итогам встречи "Арсенал" вышел в следующий раунд Кубка Англии.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!