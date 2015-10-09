Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 21:35
 

Хет-трик игрока сборной Бразилии помог "Арсеналу" добыть победу в Кубке Англии

На стадионе "Фрэттон Парк" прошел матч третьего раунда Кубка Англии, в котором "Портсмут" принимал лондонский "Арсенал". Встреча  завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Счёт в матче уже на третьей минуте открыл нападающий хозяев Колби Бишоп. Однако спустя пять минут полузащитник "Портсмута" Андре Доззелл отправил мяч в собственные ворота, восстановив равенство.

На 25-й минуте Габриэл Мартинелли вывел "Арсенал" вперёд. В концовке первого тайма, на 43-й минуте, бразильский вингер не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме Мартинелли оформил дубль на 51-й минуте, а на 72-й минуте забил третий мяч, записав на свой счёт хет-трик.


По итогам встречи "Арсенал" вышел в следующий раунд Кубка Англии.

