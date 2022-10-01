Гвардиола высказался об уходе из "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда будет идеальным клубом с ним или без него, сообщает "Спорт-Экспресс". Он работает последний год по действующему контракту.

После 7 туров АПЛ клуб Гвардиолы делит второе-третье места с "Тоттенхэмом", набрав по 17 очков. Лидирует "Арсенал" (18 очков).

"Если я останусь в "Манчестер Сити", все будет идеально. А если покину клуб, он тоже будет идеальным. Я знаю, насколько они сильны и насколько хороши решения, которые они принимают", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Контракт Гвардиолы с "Ман Сити" рассчитан до лета 2023 года.

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