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Гвардиола превзошел достижение Моуринью и установил рекорд АПЛ

Его команда лидирует в чемпионате.

Гвардиола превзошел достижение Моуринью и установил рекорд АПЛ
Фото: mcfcxtra.com©
Новости спорта Футбол Англия
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"Манчестер Сити" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 26-го тура английской премьер-лиги, которая стала рекордной для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, передает "Чемпионат".

Игра прошла на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 2:1. Эта победа стала 200-й для испанского тренера во главе "горожан".

Для такого результата Гвардиоле понадобилось 273 матча. Он быстрее всех одержал такое количество побед среди тренеров АПЛ, превзойдя достижение португальца Жозе Моуринью, которому понадобилось 309 матчей для того, чтобы одержать 200 побед.

"Манчестер Сити" в 26 матчах набрал 62 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской АПЛ сезона-2020/2021. 

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Метки:
Манчестер Сити Моуринью Жозе Гвардиола Хосеп Тоттенхэм АПЛ

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