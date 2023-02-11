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Гвардиола подозревает сговор в АПЛ против "Манчестер Сити"

Гвардиола подозревает сговор в АПЛ против "Манчестер Сити"
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что несколько клубов АПЛ сговорились против его команд, передает корреспондент Vesti.kz.

"Другие клубы хотят наказания для "Сити"? Конечно, это АПЛ. Я не знаю почему. Вы должны спросить руководителей клубов, Даниэля Леви и других людей. Девять команд - "Бернли", "Вулверхэмптон", "Лестер", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси" не попали в Лигу чемпионов, поэтому они хотели получить эту путевку. Это не беспрецедентная история, это уже второй раз. Мы уже жили так 2-3 года назад. Вы обвиняете нас, но между словами других клубов и словами моих людей, я полагаюсь на слова своих людей", - цитирует Sky Sports Гвардиолу.

Ранее 52-летний специалист пообещал покинуть клуб, если узнает, что руководство "горожан" лгало ему, скрывая нарушения финансовых правил.

6 февраля АПЛ обвинила "Манчестер Сити" в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае если вина будет признана, "Сити" грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2 Манчестер Сити 21 14 3 4 53-21 45
3 Манчестер Юнайтед 22 13 4 5 36-28 43
4 Ньюкасл Юнайтед 21 10 10 1 34-12 40
5 Тоттенхэм Хотспур 22 12 3 7 41-31 39
6 Брайтон энд Хов Альбион 20 10 4 6 38-27 34
7 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12 Кристал Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13 Ноттингем Форест 21 6 6 9 17-35 24
14 Лестер Сити 21 6 3 12 32-37 21
15 Вулверхэмптон Уондерерс 21 5 5 11 15-30 20
16 Лидс Юнайтед 21 4 7 10 28-36 19
17 Вест Хэм Юнайтед 21 5 4 12 18-26 19
18 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ

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