Гвардиола подозревает сговор в АПЛ против "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что несколько клубов АПЛ сговорились против его команд, передает корреспондент Vesti.kz.

"Другие клубы хотят наказания для "Сити"? Конечно, это АПЛ. Я не знаю почему. Вы должны спросить руководителей клубов, Даниэля Леви и других людей. Девять команд - "Бернли", "Вулверхэмптон", "Лестер", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси" не попали в Лигу чемпионов, поэтому они хотели получить эту путевку. Это не беспрецедентная история, это уже второй раз. Мы уже жили так 2-3 года назад. Вы обвиняете нас, но между словами других клубов и словами моих людей, я полагаюсь на слова своих людей", - цитирует Sky Sports Гвардиолу.

Ранее 52-летний специалист пообещал покинуть клуб, если узнает, что руководство "горожан" лгало ему, скрывая нарушения финансовых правил.

6 февраля АПЛ обвинила "Манчестер Сити" в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае если вина будет признана, "Сити" грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

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