Гвардиола ответил на вопрос о трансферах "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, как будет выглядеть состав команды после завершения летнего трансферного окна, передает "Чемпионат" со ссылкой на журналиста Рича Фэя.
"Я думаю, что произойдет много вещей. Я не могу ответить точно, но хочу лучшего для своих игроков и команды. Я говорил с Кайлом Уолкером, и все было хорошо. Дальше мы увидим, что произойдет", - сказал испанский специалист.
Напомним, новый сезон английской Премьер-лиги стартует 11 августа.
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