Главный тренер "Манчестер Юнайтед" высказался о зависимости успеха в Лиге чемпионов от денег

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что не занимается формированием бюджета, передает The Guardian. Он отметил, что успешность клуба зависит от уровня футболистов, а соответственно, и от финансовых условий.

"Я знаю лишь то, что "Манчестер Юнайтед" - один из крупнейших клубов мира, один из двух-трех крупнейших с точки зрения базы болельщиков. Этот клуб должен бороться за главные трофеи: Лигу чемпионов, АПЛ. Но в футболе нужны деньги на то, чтобы собрать состав, потому что успешность зависит от уровня футболистов. Все знают, что на то, чтобы собрать состав, нужны деньги, а игроки высокого уровня стоят очень дорого.

Я хочу, чтобы будущее стало яснее как можно скорее, но это не от меня зависит. Семья Глейзеров владеет клубом и принимает решения. Я же должен обеспечить развитие", - сказал тренер.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" проиграл испанской "Севилье".