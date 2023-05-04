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Новости спорта Футбол Англия
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" высказался о зависимости успеха в Лиге чемпионов от денег

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" высказался о зависимости успеха в Лиге чемпионов от денег
©teamtalk.com

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что не занимается формированием бюджета, передает The Guardian. Он отметил, что успешность клуба зависит от уровня футболистов, а соответственно, и от финансовых условий. 

"Я знаю лишь то, что "Манчестер Юнайтед" - один из крупнейших клубов мира, один из двух-трех крупнейших с точки зрения базы болельщиков. Этот клуб должен бороться за главные трофеи: Лигу чемпионов, АПЛ. Но в футболе нужны деньги на то, чтобы собрать состав, потому что успешность зависит от уровня футболистов. Все знают, что на то, чтобы собрать состав, нужны деньги, а игроки высокого уровня стоят очень дорого.

Я хочу, чтобы будущее стало яснее как можно скорее, но это не от меня зависит. Семья Глейзеров владеет клубом и принимает решения. Я же должен обеспечить развитие", - сказал тренер. 

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" проиграл испанской "Севилье". 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 33 25 4 4 87-30 79
2 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3 Ньюкасл Юнайтед 33 18 11 4 61-27 65
4 Манчестер Юнайтед 32 19 6 7 49-39 63
5 Ливерпуль 34 17 8 9 66-42 59
6 Тоттенхэм Хотспур 34 16 6 12 63-57 54
7 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 31 15 7 9 61-40 52
9 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11 Кристал Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12 Челси 33 10 9 14 31-38 39
13 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14 Вулверхэмптон Уондерерс 34 10 7 17 29-50 37
15 Вест Хэм Юнайтед 34 9 7 18 37-50 34
16 Лестер Сити 34 8 6 20 46-59 30
17 Лидс Юнайтед 34 7 9 18 43-67 30
18 Ноттингем Форест 34 7 9 18 30-62 30
19 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24

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Метки:
Манчестер Юнайтед Лига чемпионов АПЛ

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