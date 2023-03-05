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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" раскрыл подробности ухода Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" раскрыл подробности ухода Роналду
©instagram.com/cristiano/

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе португальца Криштиану Роналду из английского клуба.

"У меня были свои причины. Они были очевидны, и я также знал последствия. Это могло иметь негативный исход. Это всегда возможно в футболе. Но я не беспокоюсь. Я тоже хорошо сплю, даже в эти ночи.

Я должен принимать решения относительно продвижения клуба и команды. Это моя работа, и это моя ответственность, и я должен поддерживать эти решения. Мне приходится сталкиваться с последствиями и влиянием моих решений не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Конечно, у вас не всегда есть много времени. Помню, в тот период у нас было 10 дней, чтобы я мог подумать, какой вариант будет лучшим. Всегда нужно мыслить стратегически. Но это моя работа, и это ответственность, которую я должен взять на себя", - приводит слова тен Хага Mirror.

Напомним, Роналду покинул "Юнайтед" в ноябре прошлого года. В январе 2023 года португалец подписал контракт с "Аль-Насром".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2 Манчестер Сити 26 18 4 4 66-25 58
3 Манчестер Юнайтед 24 15 4 5 41-28 49
4 Тоттенхэм Хотспур 26 14 3 9 46-36 45
5 Ньюкасл Юнайтед 24 10 11 3 35-17 41
6 Ливерпуль 24 11 6 7 40-28 39
7 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8 Брайтон энд Хов Альбион 23 11 5 7 43-29 38
9 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12 Кристал Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13 Вулверхэмптон Уондерерс 26 7 6 13 19-35 27
14 Ноттингем Форест 24 6 7 11 18-42 25
15 Лестер Сити 25 7 3 15 36-43 24
16 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 23-33 23
17 Лидс Юнайтед 25 5 7 13 29-40 22
18 Эвертон 25 5 6 14 17-36 21
19 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21

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Метки:
Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану АПЛ

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