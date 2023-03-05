Главный тренер "Манчестер Юнайтед" раскрыл подробности ухода Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе португальца Криштиану Роналду из английского клуба.

"У меня были свои причины. Они были очевидны, и я также знал последствия. Это могло иметь негативный исход. Это всегда возможно в футболе. Но я не беспокоюсь. Я тоже хорошо сплю, даже в эти ночи.

Я должен принимать решения относительно продвижения клуба и команды. Это моя работа, и это моя ответственность, и я должен поддерживать эти решения. Мне приходится сталкиваться с последствиями и влиянием моих решений не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Конечно, у вас не всегда есть много времени. Помню, в тот период у нас было 10 дней, чтобы я мог подумать, какой вариант будет лучшим. Всегда нужно мыслить стратегически. Но это моя работа, и это ответственность, которую я должен взять на себя", - приводит слова тен Хага Mirror.

Напомним, Роналду покинул "Юнайтед" в ноябре прошлого года. В январе 2023 года португалец подписал контракт с "Аль-Насром".

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