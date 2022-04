Футболист нанес жуткую травму сопернику и расплакался

Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Никола Влашич нанес тяжелую травму хавбеку "Бернли" Эшли Вествуду в матче 33-го тура английской премьер-лиги.

Инцидент произошел на 23-й минуте игры. В ходе борьбы за мяч хорват упал на ногу соперника, у которого вывернулась стопа. Вествуд не смог продолжить матч, его унесли с поля на носилках.

Из-за травмы Вествуда матч был прерван на семь минут. После случившегося Влашич не смог сдержать слез.

