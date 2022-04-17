Футболист нанес жуткую травму сопернику и расплакался

Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Никола Влашич нанес тяжелую травму хавбеку "Бернли" Эшли Вествуду в матче 33-го тура английской премьер-лиги.

Инцидент произошел на 23-й минуте игры. В ходе борьбы за мяч хорват упал на ногу соперника, у которого вывернулась стопа. Вествуд не смог продолжить матч, его унесли с поля на носилках.

Из-за травмы Вествуда матч был прерван на семь минут. После случившегося Влашич не смог сдержать слез.

heres the ashley westwood injury if anybody wants to see pic.twitter.com/ofX8JQcfOs — 🇮🇱 (@CUTIIROMERO) April 17, 2022

В декабре Влашич попал в список худших трансферов АПЛ. В августе 2021 года игрок перешел в лондонский "Вест Хэм" за 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан на пять лет. В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей и забил один мяч.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. В 108 матчах в составе московского клуба футболист забил 33 мяча.

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