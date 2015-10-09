Французский нападающий английского "Борнмута" Эли Жуниор Крупи хочет продолжить карьеру в "Барселоне", отдавая предпочтение каталонскому клубу перед другими претендентами на его трансфер, передают Vesti.kz.

Крупи хочет перейти в "Барселону"

По информации Foot Sur7, 20-летний форвард заинтересован в том, чтобы выступать за каталонцев. Спортивный директор "Барселоны" Деку продолжает следить за футболистом, кандидатуру которого клуб рассматривал еще прошлым летом.

Интерес к Крупи также проявляют "Арсенал" и "Пари Сен-Жермен", однако желание самого игрока может стать преимуществом для испанской команды.

"Борнмут" требует крупную сумму

Английский клуб находится в выгодном положении на переговорах: контракт французского нападающего рассчитан до июня 2030 года. По данным британской прессы, "Борнмут" может запросить за своего игрока около 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 119 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает возможность приобретения Крупи из-за травм ведущих нападающих команды.

Француз перебрался в "Борнмут" из "Лорьяна" в 2025 году за 13 миллионов евро.

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