ФИФА запретила футболисту уходить из "Челси". Названа причина

Форвард "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг не смог этой зимой оформить трансфер в "Милан" или "Атлетико", которым он был интересен, сообщает "Чемпионат". Это произошло из-за запрета ФИФА.

Согласно сведениям Evening Standard, переход Обамеянга в "Милан" или "Атлетико" сорвался из-за регламента ФИФА. В нем прописано, что футболисту запрещено представлять более двух команд по ходу одного сезона. Нападающий уже успел поиграть в нынешней кампании за "Барселону" и "Челси", поэтому в случае перехода в новую команду он не сможет играть до конца сезона.

В текущем сезоне Обамеянг провел за лондонский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Он перешел в "Челси" в сентябре 2022-го, покинув "Барселону", за которую выступал с января того же года.

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