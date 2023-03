Фанаты "Ливерпуля" скандировали имя Роналду во время матча с МЮ

Накануне "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче 26-го тура английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счетом 7:0.

Однако игра запомнилась не только цифрами на табло. По ходу матча болельщики "Ливерпуля" скандировали имя Криштиану Роналду. Фанаты использовали кричалку VIVA Ronaldo.

Liverpool fans chanting “Viva Ronaldo” in front of Eric Tan Hag.



Karma for disrespecting Cristiano Ronaldo.



pic.twitter.com/VVYoqlj013