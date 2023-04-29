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"Этот сезон запомнят за 7:0 с "Манчестер Юнайтед". Клопп - о результатах "Ливерпуля" и Лиге Европы

"Этот сезон запомнят за 7:0 с "Манчестер Юнайтед". Клопп - о результатах "Ливерпуля" и Лиге Европы
©twitter.com/FabrizioRomano

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил о большой победе над "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне и высказал свое мнение о возможном выходе в Лигу Европы. 

"Думаю, такие моменты я и буду вспоминать, когда завершу карьеру. Этот сезон, если мы не устроим нечто особенное, запомнят за 7:0 против "Юнайтед". Надеюсь, через несколько лет об этом будут говорить так: "Да, в тот год мы обыграли "Юнайтед" 7:0". Надеюсь, они смогут сказать что-то хорошее про это. И что они смогут добавить, что мы квалифицировались [в Лигу чемпионов] после этого. Это было бы здорово, но если нет, то нужно принять хотя бы это.

Мы берем то, что можем. Не было такого, что мы начали сезон с мыслями о том, что попадание в Лигу Европы будет невероятным результатом. Но этот сезон дал нам несколько уроков. И это совершенно нормально. Если попадем в Лигу Европы, то будем играть в Лиге Европы. Все нормально.

Нужно концентрироваться на предстоящем матче. Сейчас это игра с "Тоттенхэмом". Нужно попытаться победить, сыграть убедительно, доставить дискомфорт сопернику – вот это все.

Я считаю, что еще рано говорить о стабильности. Для меня три победы – это не стабильность. Это хорошо, но это можно рассматривать лишь как начало чего-то. Стабильность в игре даже важнее результата.

Я знаю, что во внешнем мире все сводится к результату. Но для нас, конечно, важнее должен быть уровень игры. Над этим мы работаем. Я очень рад, потому что сейчас в матчах я вижу многое из того, что хотел бы, хотя мы проводили разные игры. И это действительно хорошо. Такие вещи все еще возможны, и это очень приятно для тренера. Мы хотим концентрироваться на себе, что и делаем. Но мы не можем игнорировать мастерство соперника. К этому нужно быть готовыми", – заявил немецкий специалист.

В 34-м туре АПЛ 30 апреля "Ливерпуль" примет "Тоттенхэм". На данный момент мерсисайдцы занимают седьмое место с 52 очками, а лондонцы идут пятыми, имея в активе 54 очка. 

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Метки:
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Лига Европы Лига чемпионов Parimatch

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