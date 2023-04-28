Эрлинг Холанд установил новое достижение в чемпионате Англии

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд 85 процентов своих голов забил первым касанием, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28 из 33 своих голов норвежца в АПЛ были забиты без обработки. По данным издания Mail Sport, данный процент превышает показатели предыдущих шести лучших бомбардиров АПЛ.

Недавно Холанд также установил новый рекорд среди команд, выступающих в английской премьер‑лиге, по количеству забитых мячей за сезон.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) Холанд провел 29 матчей, забил 33 гола и отдал шесть результативных передач.

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