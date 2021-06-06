Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Экс-тренер "Челси" может возглавить турецкий клуб

Также он тренировал "Ливерпуль".

Экс-тренер "Челси" может возглавить турецкий клуб
Фото: Goal.com
Новости спорта Футбол Англия
0

Бывший главный тренер "Ливерпуля" и "Челси" Рафаэль Бенитес может возглавить турецкий "Фенербахче", сообщает "Чемпионат".

Турецкий клуб ищет опытного специалиста, который поможет добиться клубу успехов в чемпионате, а также в Лиге Европы. По информации источника, Бенитес 16 июня прилетит в Стамбул для дальнейших переговоров.

"Фенербахче" также рассматривает вариант с приглашением главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, который покинет национальную команду после Евро-2020.

Последним местом работы 61-летнего испанского специалиста был "Далянь Про", который он возглавил в 2019 году. В сезоне-2020 клуб под руководством испанского специалиста занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Китая. Специалист ушел в январе из-за пандемии коронавируса.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Челси Ливерпуль
Новости
Вчера
19:54
Футбол

"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи вернуть Криштиану Роналду
Вчера
15:20
Футбол

Экс-тренер "Челси" может возглавить турецкий клуб
5 июня
22:22
Футбол

"Кайрат" в пролете? Фаворит Боранбаева заинтересовал "Тоттенхэм"
5 июня
15:09
Футбол

"Тоттенхэм" отказался от приглашения Конте
5 июня
14:20
Футбол

Гарет Бэйл задумал завершить карьеру после Евро-2020
31 мая
20:49
Футбол

От столицы до Актобе. Футболисты "Челси", которые приезжали в Казахстан
30 мая
18:01
Футбол

"Челси" после победы в Лиге чемпионов предложил новый контракт Тухелю
30 мая
16:52
Футбол

Кевин де Брюйне сломал нос в финале Лиги чемпионов с "Челси"
22 мая
17:00
Футбол

"МЮ" задумал вернуть Роналду. Известна позиция Криштиану
21 мая
10:04
Футбол

Дэвид Бекхэм включен в Зал славы АПЛ
19 мая
09:04
Футбол

Кавани исполнил шедевр: забил с 40 метров, но "МЮ" все равно упустил победу
16 мая
23:52
Футбол

Гол вратаря принес "Ливерпулю" победу на 95-й минуте и вошел в историю
15 мая
08:31
Футбол

"Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" в перестрелке с семью голами и хет-триком
14 мая
08:54
Футбол

"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в гостевом матче АПЛ
11 мая
11:37
Футбол

УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон
11 мая
07:26
Футбол

Определились главные неудачники сезона АПЛ
9 мая
09:20
Футбол

Агуэро извинился за незабитый пенальти в матче "Манчестер Сити" - "Челси"
9 мая
07:37
Футбол

Репетиция финала Лиги чемпионов? "Челси" победил "Манчестер Сити" в матче АПЛ
8 мая
16:58
Футбол

"Ювентус" отказался продавать защитника "Барселоне" и "Челси"
7 мая
19:36
Футбол

Стали известны премиальные "Манчестер Сити" и "Челси" в случае победы в Лиге чемпионов
7 мая
17:01
Футбол

Названа дата нового сезона чемпионата Англии по футболу
6 мая
23:05
Футбол

Финал Лиги чемпионов могут перенести в Англию
6 мая
09:04
Футбол

Тренер "Челси" установил уникальное достижение после выхода в финал Лиги чемпионов
6 мая
08:45
Футбол

Стало известно наказание для не отказавшихся от Суперлиги клубов
6 мая
02:53
Футбол

"Челси" выбил "Реал" и сыграет с "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов
3 мая
00:11
Футбол

Фанаты "Манчестер Юнайтед" устроили массовые протесты и сорвали матч с "Ливерпулем"
26 апреля
07:35
Футбол

Клуб АПЛ одержал самую крупную выездную победу в чемпионате за 56 лет
25 апреля
23:50
Футбол

"Манчестер Сити" завоевал первый трофей в сезоне
25 апреля
16:57
Футбол

Президент "Реала" намерен подать в суд на УЕФА после провала проекта Суперлиги - СМИ
24 апреля
15:11
Футбол

"Будет восстание команд". Президент "Реала" рассказал о преимуществах Суперлиги
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика