Не дотянул до уровня Роналду. Салах согласился на уступки "Ливерпулю" и контракт до конца карьеры

Мохамед Салах близок к заключению нового контракта, по которому он останется в "Ливерпуле" до конца своей карьеры, сообщает Mirror.

29-летний египетский нападающий готов пойти на компромисс в переговорах с "мерсисайдцами".

После того как футболист отклонил новые условия, которые позволили бы ему зарабатывать 475 тысяч евро в неделю, владельцы "Ливерпуля" опасались, что он дотянет до истечения срока контракта, который действует до лета 2023 года, и станет свободным агентом.

Но теперь Салах, который в своих первоначальных требованиях хотел соответствовать уровню звезды "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с заработной платой 593 тысячи евро в неделю, готов пойти на уступки.

Отмечается, что Салах всегда утверждал, что ему нравится в "Ливерпуле", но хотел, чтобы его признали одним из лучших игроков мира и его зарплата соответствовала этому.