Доннарумма стал участником конфликта после неудачной игры "Манчестер Сити"

Голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма вступил в словесную перепалку с полузащитником "Сандерленда" Люком О’Ньеном после окончания матча 19-го тура АПЛ, завершившегося нулевой ничьей.

Инцидент произошёл уже после финального свистка на стадионе в Сандерленде. Как сообщает The Sun, О’Ньен, оставшийся в запасе, в концовке встречи схватил мяч, не позволив игрокам "Манчестер Сити" быстро ввести его в игру из аута, что вызвало недовольство гостей.

"Такое случается в футболе. Никто не пострадал, ничего серьёзного не произошло", — прокомментировал ситуацию Гвардиола.

После завершения матча Доннарумма подошёл к футболисту хозяев, чтобы предъявить претензии, однако дальнейшее развитие конфликта удалось предотвратить благодаря вмешательству игроков обеих команд. В роли миротворца также выступил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии "Сандерленд" набрал 29 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" располагается на второй строчке, у команды в активе 41 очко.

