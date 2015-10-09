Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 14:30
 

Доннарумма стал участником конфликта после неудачной игры "Манчестер Сити"

  Комментарии

Поделиться
Доннарумма стал участником конфликта после неудачной игры "Манчестер Сити" ©facebook.com/mancity

Голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма вступил в словесную перепалку с полузащитником "Сандерленда" Люком О’Ньеном после окончания матча 19-го тура АПЛ, завершившегося нулевой ничьей.

Поделиться

Голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма вступил в словесную перепалку с полузащитником "Сандерленда" Люком О’Ньеном после окончания матча 19-го тура АПЛ, завершившегося нулевой ничьей.

Инцидент произошёл уже после финального свистка на стадионе в Сандерленде. Как сообщает The Sun, О’Ньен, оставшийся в запасе, в концовке встречи схватил мяч, не позволив игрокам "Манчестер Сити" быстро ввести его в игру из аута, что вызвало недовольство гостей.

"Такое случается в футболе. Никто не пострадал, ничего серьёзного не произошло", — прокомментировал ситуацию Гвардиола.

После завершения матча Доннарумма подошёл к футболисту хозяев, чтобы предъявить претензии, однако дальнейшее развитие конфликта удалось предотвратить благодаря вмешательству игроков обеих команд. В роли миротворца также выступил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии "Сандерленд" набрал 29 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" располагается на второй строчке, у команды в активе 41 очко.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 19 14 3 2 37-12 45
2 Манчестер Сити 19 13 2 4 43-17 41
3 Астон Вилла 19 12 3 4 30-23 39
4 Ливерпуль 19 10 3 6 30-26 33
5 Челси 19 8 6 5 32-21 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33-29 30
7 Сандерленд 19 7 8 4 20-18 29
8 Эвертон 19 8 4 7 20-20 28
9 Брентфорд 19 8 3 8 28-26 27
10 Кристал Пэлас 19 7 6 6 22-21 27
11 Фулхэм 19 8 3 8 26-27 27
12 Тоттенхэм Хотспур 19 7 5 7 27-23 26
13 Ньюкасл Юнайтед 19 7 5 7 26-24 26
14 Брайтон энд Хов Альбион 19 6 7 6 28-27 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29-35 23
16 Лидс Юнайтед 19 5 6 8 25-32 21
17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18-30 18
18 Вест Хэм Юнайтед 19 3 5 11 21-38 14
19 Бернли 19 3 3 13 20-37 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 19 0 3 16 11-40 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 января 22:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Челси
Проголосовало 39 человек

Реклама

Живи спортом!