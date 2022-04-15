"Долгожитель" АПЛ остался без клуба

"Бернли" объявил о расставании с главным тренером Шоном Дайчем, который возглавлял команду с 2012 года, сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что вместе с Дайчем клуб покидают помощник менеджера Иэн Вулф, тренер первой команды Стив Стоун и тренер вратарей Билли Мерсер.

Дайч дольше всех бессменно работал на одном месте в АПЛ, он возглавлял "Бернли" на протяжении девяти с половиной лет подряд. Клуб назвал это время "одним из самых успешных в истории", команда при Дайче впервые за 51 год квалифицировалась в еврокубки.

В нынешнем сезоне "Бернли" занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка в 30 матчах.

Напомним, что Дайч в период 2011-2012 годов тренировал еще "Уотфорд".

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