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"Долгожитель" АПЛ остался без клуба

"Долгожитель" АПЛ остался без клуба
©Reuters
Новости спорта Футбол Англия

"Бернли" объявил о расставании с главным тренером Шоном Дайчем, который возглавлял команду с 2012 года, сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что вместе с Дайчем клуб покидают помощник менеджера Иэн Вулф, тренер первой команды Стив Стоун и тренер вратарей Билли Мерсер.

Дайч дольше всех бессменно работал на одном месте в АПЛ, он возглавлял "Бернли" на протяжении девяти с половиной лет подряд. Клуб назвал это время "одним из самых успешных в истории", команда при Дайче впервые за 51 год квалифицировалась в еврокубки.

В нынешнем сезоне "Бернли" занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка в 30 матчах.

Напомним, что Дайч в период 2011-2012 годов тренировал еще "Уотфорд".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 31 23 5 3 72-20 74
2 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4 Тоттенхэм Хотспур 31 18 3 10 56-37 57
5 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6 Вест Хэм Юнайтед 32 15 6 11 51-42 51
7 Манчестер Юнайтед 31 14 9 8 49-42 51
8 Вулверхэмптон Уондерерс 32 15 4 13 33-28 49
9 Лестер Сити 29 11 7 11 45-48 40
10 Кристал Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
11 Брайтон энд Хов Альбион 31 8 13 10 28-37 37
12 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
13 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
14 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
15 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16 Лидс Юнайтед 32 8 9 15 38-68 33
17 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20 Норвич Сити 31 5 6 20 20-63 21

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Метки:
АПЛ

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