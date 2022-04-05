Для "Манчестер Юнайтед" подобрали новую трансферную цель

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник является поклонником игры полузащитника немецкого "РБ Лейпциг" Конрада Лаймера и может порекомендовать футболиста к покупке руководству клуба. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Bild.

По сведениям источника, немецкий специалист может порекомендовать английскому клубу кандидатуру 24-летнего футболиста, когда станет консультантом команды в следующем сезоне.

Соглашение Лаймера и "РБ Лейпциг" истекает в 2023 году, и немецкий клуб пока не предлагал своему футболисту новый контракт.

В 20 матчах немецкой Бундеслиги нынешнего сезона Лаймер забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Рыночная стоимость австрийского игрока оценивается порталом Transfermarkt в 26 миллионов евро.

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