Дэвид Бекхэм включен в Зал славы АПЛ

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу 46-летний Дэвид Бекхэм стал очередным футболистом, включенным в Зал славы английской премьер-лиги, передает "Чемпионат".

Ранее этой чести удостоились Алан Ширер и Тьерри Анри. Третьим номинантом стал Эрик Кантона, который возглавил список из 23 игроков, претендующих на включение в Зал славы. Аналогичным образом были отобраны Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп и Стивен Джеррард.

"Для меня честь попасть в Зал славы вместе с такими легендами футбола и лиги. АПЛ была очень важной частью моей карьеры и жизни, и мне приятно, что меня ставят рядом со звездами.

Я играл с ними, играл против них и брал с них пример. Еще большей честью для меня является тот факт, что это решение болельщиков. Последний год показал, как они важны для игры, и здорово видеть, как они потихоньку возвращаются на стадионы, потому что они делают футбол особенным. Я всегда говорил, что мне очень повезло, что меня поддерживают такие прекрасные фанаты. Спасибо всем, кто голосовал", - прокомментировал экс-футболист.

Напомним, что Бекхэм является выпускником академии "Манчестер Юнайтед", цвета которого защищал с 1993 по 2003 год. В составе "красных дьяволов" он шесть раз стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов и межконтинентальный Кубок.

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