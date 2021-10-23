"Челси" забил семь безответных голов в матче АПЛ

"Челси" одержал разгромную победу над "Норвич Сити" в матче девятого тура английской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

Хет-трик оформил Мейсон Маунт (8-я, 85-я, 90+1), при этом второй гол он забил с пенальти. Также отличились Каллум Хадсон-Одои (18-я), Рис Джеймс (42-я) и Бен Чилуэлл (57-я). Кроме того, автогол на свой счет записал Макс Эронз (62-я). Также "Норвич" с 65-й минуты играл вдесятером после удаления Бена Гибсона.

Отметим, что "Челси" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, а "Норвич" идет на последней, 20-й строчке.

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