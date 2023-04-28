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"Челси" может вылететь из АПЛ? Что происходит с клубом и кто виноват

"Челси" может вылететь из АПЛ? Что происходит с клубом и кто виноват
©twitter.com/ChelseaFC

Английский "Челси" продолжает находиться в глубочайшем кризисе. Клуб в последний раз побеждал в начале марта и сейчас находится всего в 10 очках от зоны вылета. Тем временем, лондонцам еще играть с топами Премьер-лиги в оставшихся матчах сезона, сообщает Vesti.kz.

В начале апреля "Челси" принял решение расстаться с Грэмом Поттером, который проработал в клубе всего семь месяцев. В качестве замены менеджмент "синих" временно назначил легенду клуба Фрэнка Лэмпарда, чтобы выиграть время для поисков нового главного тренера. Однако, с тех пор результаты клуба лишь ухудшились.

С момента возвращения Лэмпарда "Челси" потерпел пять поражений подряд, забил всего один мяч и бесславно вылетел из Лиги чемпионов от мадридского "Реала".

Лондонцы имеют 39 очков после 32 туров и располагаются на 11-м месте в таблице АПЛ, опережая идущий на 18-м "Лестер" всего на 10 очков. При этом в оставшихся шести турах команде Лэмпарда предстоит сыграть с клубами из топ-4: "Арсеналом", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом".

Вполне возможно, что "Челси" опустится еще ниже в таблице, а при определенных раскладах, до последнего может бороться за сохранение места в АПЛ.

Боссы клуба все еще ищут главного тренера

В ходе переговоров лондонцам уже отказал Юлиан Нагельсманн, а Луис Энрике не подошел руководству клуба.

Долгое время фаворитом на пост тренера "Челси" называли именно Нагельсманна, который ранее был уволен из "Баварии". По информации журналиста Керри Хау, Нагельсманн посчитал, что проект клуба является неубедительным.

Юлиан хотел возглавить команду, у которой есть четкая и эффективная стратегия развития в будущем. В ходе переговоров у него сложилось впечатление, что проект "Челси" не подходит его видению будущего.


twitter.com/J__Nagelsmann

Другой основной кандидат - Луис Энрике тоже не будет тренировать "Челси".

Лондонский клуб вышел из переговоров с испанским тренером. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, именно "Челси" являлся инициатором завершения переговоров.

По данным The Athletic, больше всего "синих" беспокоило то, что испанец не работал в клубном футболе с 2017 года, когда покинул "Барселону".

После "сине-гранатовых" Энрике работал в сборной Испании, прежде чем ушел в отставку в декабре прошлого года в связи с вылетом от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира.

Кроме того, боссы "Челси" посчитали, что стиль игры его команд более подходит для Испании, чем для Англии. При этом Энрике специально прилетал в Лондон для переговоров с английским клубом, но до совместной работы дело так и не дошло.


twitter.com/SpainIsFootball

После двух неудачных переговоров с кандидатами руководство "Челси" переключилось на кандидатуру Маурисио Почеттино.

По информации журналиста Николо Скиры, теперь первым выбором на должность главного тренера "Челси" является бывший главный тренер ПСЖ и "Тоттенхэма". 51‑летний аргентинский специалист покинул французский клуб в июле 2022 года и с тех пор остается без работы.

С тех пор как "Челси" в прошлом году купил американский бизнесмен Тодд Боэли, клуб погрузился в хаос. В начале этого сезона неожиданно был уволен Томас Тухель, а затем было принято решение расстаться с Грэмом Поттером, пришедшим на смену немца. При этом, Поттер имел пятилетний контракт с "синими".

Каждое следующее действие руководство лондонцев запутывает, поскольку какой-либо последовательности в решениях не прослеживается. Это видно и по трансферам, которые совершает клуб. "Челси" уже приобрел 16 футболистов при новом владельце, потратив более 500 миллионов евро.

Сейчас клуб находится в таком состоянии, что вполне возможно, в следующем сезоне новый тренер "Челси" будет тренировать команду не в АПЛ, а в Чемпионшипе - второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии после АПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2 Манчестер Сити 31 23 4 4 82-29 73
3 Ньюкасл Юнайтед 32 17 11 4 58-26 62
4 Манчестер Юнайтед 31 18 6 7 48-39 60
5 Тоттенхэм Хотспур 33 16 6 11 60-53 54
6 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
7 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
8 Брайтон энд Хов Альбион 30 14 7 9 55-40 49
9 Брентфорд 33 11 14 8 50-43 47
10 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11 Челси 32 10 9 13 30-35 39
12 Кристал Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
13 Вулверхэмптон Уондерерс 33 10 7 16 29-44 37
14 Борнмут 33 10 6 17 32-63 36
15 Вест Хэм Юнайтед 32 9 7 16 34-43 34
16 Лидс Юнайтед 33 7 9 17 42-63 30
17 Ноттингем Форест 33 7 9 17 29-60 30
18 Лестер Сити 33 8 5 20 44-57 29
19 Эвертон 33 6 10 17 25-50 28
20 Саутгемптон 33 6 6 21 27-57 24

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Метки:
Челси АПЛ

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