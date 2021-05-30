"Челси" после победы в Лиге чемпионов предложил новый контракт Тухелю

Новый контракт главного тренера английского футбольного клуба "Челси" Томаса Тухеля будет рассчитан до 2023 года с возможностью продления еще на сезон, сообщает Guardian. Тухель и "Челси" близки к подписанию нового соглашения.

Немецкий специалист в конце декабря 2020 года был уволен из французского "Пари Сен-Жермен", а уже в январе он возглавил "Челси", подписав контракт с "синими" на 18 месяцев.



Кроме этого, "Челси" продлит контракт до июня 2022 года с 36-летним бразильским защитником Тиаго Силвой, который в сезоне-2020/21 сыграл 34 матча и забил два мяча.

Ночью лондонцы под руководством 47-летнего Тухеля в финале Лиги чемпионов победили английский "Манчестер Сити" (1:0). "Челси" в чемпионате Англии занял четвертое место, а также дошел до финала Кубка страны, где уступил "Лестеру" (0:1).

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