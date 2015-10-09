"Челси" отправил конкурента Сатпаева в аренду

Молодой нападающий лондонского "Челси" Джесси Дерри проведет сезон-2026/2027 в составе лиссабонского "Спортинга". О переходе 19-летнего форварда на правах аренды официально сообщил английский клуб.

Незадолго до оформления сделки Дерри продлил контракт с "Челси" до 2032 года. После этого стороны согласовали его годичную аренду в португальский клуб, где футболист получит возможность регулярно выступать на высоком уровне.

В минувшем сезоне-2025/2026 форвард сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи. Также Дерри дебютировал за основную команду "Челси", выйдя на замену в матче Кубка Англии против "Халл Сити", завершившемся победой лондонцев со счетом 4:0.

Напомним, что на данный момент сборы в составе "Челси" также проводит форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев.

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