Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Вчера 23:20
 

"Челси" нацелен на игрока сборной Англии. Его цена больше 130 миллионов евро

  Комментарии

Поделиться
"Челси" нацелен на игрока сборной Англии. Его цена больше 130 миллионов евро ©instagram.com/england

Лондонский "Челси" продолжает работу над трансфером ведущего полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона. 

Поделиться

Лондонский "Челси" продолжает работу над трансфером ведущего полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона. 

По информации CaughtOffside, "синие" ведут переговоры с "орлами" о переходе 22-летнего английского хавбека. При этом интерес к футболисту со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" заметно снизился, а "Тоттенхэм" окончательно вышел из борьбы за игрока.

Главным препятствием для сделки остаются финансовые требования "Кристал Пэлас". Лондонский клуб рассчитывает выручить за своего полузащитника около 135,7 миллиона евро, ориентируясь на сумму трансфера Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест" в "Манчестер Сити".

В сезоне-2025/2026 Уортон провел 53 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал семь результативных передач.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2026/27   •   Уэльс, Ллансантфрайд   •   Отборочный раунд 1, мужчины
14 июля 22:30   •   не начат
ТНС Нью-Сейнтс
ТНС Нью-Сейнтс
(Ллансантфрайд)
- : -
Сабах
Сабах
(Баку)
Кто победит в основное время?
ТНС Нью-Сейнтс
Ничья
Сабах
Проголосовало 8 человек

Реклама

Живи спортом!