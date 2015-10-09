"Челси" нацелен на игрока сборной Англии. Его цена больше 130 миллионов евро

Лондонский "Челси" продолжает работу над трансфером ведущего полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона.

По информации CaughtOffside, "синие" ведут переговоры с "орлами" о переходе 22-летнего английского хавбека. При этом интерес к футболисту со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" заметно снизился, а "Тоттенхэм" окончательно вышел из борьбы за игрока.

Главным препятствием для сделки остаются финансовые требования "Кристал Пэлас". Лондонский клуб рассчитывает выручить за своего полузащитника около 135,7 миллиона евро, ориентируясь на сумму трансфера Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест" в "Манчестер Сити".

В сезоне-2025/2026 Уортон провел 53 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал семь результативных передач.

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