"Челси" нашел конкурента для Сатпаева в Польше

Скауты "Челси", "Манчестер Сити" и "Арсенала" внимательно наблюдают за 17-летним форвардом польской "Ягеллонии" Оскаром Петушевским.

По данным TEAMtalk, представители всех трёх английских клубов уже провели предварительные переговоры с окружением игрока и готовятся сделать официальные предложения в зимнее трансферное окно.

Источник отмечает, что "Ягеллония" готова расстаться с молодым нападающим за 15 млн евро — в клубе считают, что такая сумма позволит безболезненно отпустить Петушевского уже этой зимой. Сам футболист не возражает против перехода в одну из команд АПЛ.

В текущем сезоне Петушевский провёл 25 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счёт три гола и две результативные передачи. Его контракт с "Ягеллонией" действует до лета 2027 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 8 млн евро.

Напомним, что в следующем году "Челси" пополнит форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который на данный момент выступает за "Кайрат" на правах аренды.

