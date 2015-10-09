Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 09:30
 

"Челси" нашел конкурента для Сатпаева в Польше

  Комментарии

Поделиться
"Челси" нашел конкурента для Сатпаева в Польше ©instagram.com/o.pietuszewski

Скауты "Челси", "Манчестер Сити" и "Арсенала" внимательно наблюдают за 17-летним форвардом польской "Ягеллонии" Оскаром Петушевским.

Поделиться

Скауты "Челси", "Манчестер Сити" и "Арсенала" внимательно наблюдают за 17-летним форвардом польской "Ягеллонии" Оскаром Петушевским.

По данным TEAMtalk, представители всех трёх английских клубов уже провели предварительные переговоры с окружением игрока и готовятся сделать официальные предложения в зимнее трансферное окно.

Источник отмечает, что "Ягеллония" готова расстаться с молодым нападающим за 15 млн евро — в клубе считают, что такая сумма позволит безболезненно отпустить Петушевского уже этой зимой. Сам футболист не возражает против перехода в одну из команд АПЛ.

В текущем сезоне Петушевский провёл 25 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счёт три гола и две результативные передачи. Его контракт с "Ягеллонией" действует до лета 2027 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 8 млн евро.

Напомним, что в следующем году "Челси" пополнит форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который на данный момент выступает за "Кайрат" на правах аренды. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 ноября 21:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Арсенал
Проголосовало 65 человек

Реклама

Живи спортом!