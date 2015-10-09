"Челси" хочет подписать защитника из Франции

"Челси" ведёт активные переговоры о подписании нового центрального защитника, один из новичок представляет клуб из Франции.

По информации Фабрицио Романо, 20-летний защитник "Ренна" Жереми Жаке входит в список потенциальных новичков лондонского клуба. Французский футболист остаётся одним из трёх кандидатов, рассматриваемых "синими" ещё с прошлого лета в рамках текущего трансферного окна. Окончательное решение по кандидатуре будет принято в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Жаке принял участие в 17 матчах во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 20 млн евро.

