Англия
Сегодня 08:40
 

"Челси" хочет подписать защитника из Франции

  Комментарии

"Челси" хочет подписать защитника из Франции ©instagram.com/chelseafc

"Челси" ведёт активные переговоры о подписании нового центрального защитника, один из новичок представляет клуб из Франции. 

По информации Фабрицио Романо, 20-летний защитник "Ренна" Жереми Жаке входит в список потенциальных новичков лондонского клуба. Французский футболист остаётся одним из трёх кандидатов, рассматриваемых "синими" ещё с прошлого лета в рамках текущего трансферного окна. Окончательное решение по кандидатуре будет принято в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Жаке принял участие в 17 матчах во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 20 млн евро.

