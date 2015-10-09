Лондонский "Челси" проявляет интерес к французскому полузащитнику мадридского "Реала" Эдуарду Камавинге.

Как сообщает El Nacional, английский клуб уже вышел на связь с руководством "сливочных", чтобы обсудить возможный трансфер французского футболиста.

По информации источника, инициатором сделки выступает главный тренер "синих" Хаби Алонсо, который хотел бы видеть 23-летнего хавбека в своей команде. При этом мадридцы готовы рассмотреть продажу игрока только в случае предложения не менее 80 миллионов евро, несмотря на то, что портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 миллионов. Окончательное решение будет зависеть от позиции самого Камавинги.

В сезоне-2025/2026 французский полузащитник провел 43 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2029 года.

Отметим, что на данный момент сборы в составе "Челси" проводит форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев. Примечательно, что Сатпаев играл против Камавинги в матче прошлого сезона Лиги чемпионов, тогда "Кайрат" уступил "Реалу" (0:5), а Камавинга отметился голом.

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