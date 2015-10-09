"Челси" договорился о трансфере таланта из Аргентины

Молодой защитник "Страсбурга" Валентин Барко в ближайшее летнее трансферное окно, по всей видимости, сменит клуб и переберётся в чемпионат Англии.

Как сообщает инсайдер Гастон Эдул, 21-летний аргентинец продолжит карьеру в лондонском "Челси".

По информации источника, "синие" уже достигли договорённости с руководством "Страсбурга" о трансфере футболиста, и сделка находится на финальной стадии. Таким образом, Барко может вскоре вернуться в английскую Премьер-лигу, где у него уже есть опыт выступлений.

Стоит отметить, что дополнительным фактором в пользу перехода может стать присутствие в "Челси" Лиама Росеньора, ранее работавшего со "Страсбургом". Специалист хорошо знаком с возможностями аргентинского защитника и, вероятно, заинтересован в его приглашении.

Ранее Барко уже играл в Англии, защищая цвета "Брайтона", что должно облегчить его адаптацию к требованиям АПЛ.

В текущем сезоне аргентинец провёл 24 матча в чемпионате Франции, записав на свой счёт один забитый мяч и четыре результативные передачи. Ожидается, что в "Челси" он усилит оборонительную линию и добавит вариативности на левом фланге.

