"Бёрнли" обыграл "Миллуол" в матче 18 тура английского Чемпионшипа против лондонского "Миллуола", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Ден" в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 59-й минуте забил Джейдон Банел.

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев остался вне заявки "Бёрнли" на эту игру.

Казахстанский форвард продолжает восстановление после травмы на тренировочной базе "Челси", который владеет правами на него. Поэтому Сатпаев не смог принять участие в матче.

"Бёрнли" набрал 14 очков и занимает 22 место в Чемпионшипе. У "Миллуола" 18 баллов и 19 строчка. В сдедующем туре, 6 декабря, клуб Сатпаева примет на своём поле "Престон".

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